Elezioni: Di Maio a Meloni, 'con te al governo solita Italia, su Pnrr perderemo i soldi'**

Roma, 27 ago. "Tu hai detto di voler rinegoziare il Pnrr, quel Piano ci è servito ad uscire dalla pandemia -230 mld di euro- ed è il motivo per cui ci serve più Europa in Italia, eppure tu hai detto che vuoi rinegoziarlo. Ti risponderanno che siamo la solita Italia, quella che non tiene fede agli impegni e rinegozia il Pnrr. Perderemo i soldi...". Così il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio in un video sui social in cui replica alle accuse mosse da Giorgia Meloni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA