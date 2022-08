Roma, 13 ago "Anche io ho fatto un video in tre lingue, registrato ieri, che parte adesso sui social, che dice l'Europa che noi vogliamo, che per noi non è il cambio di marcia, non è rinnegare il nostro passato ma la continuità con la nostra storia e i nostri valori". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

