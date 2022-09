Elezioni: Letta, 'aperti a discutere di riforme ma no a presidenzialismo'**

Roma, 7 set. Di fronte alla proposta di una commissione bicamerale per le riforme lanciata da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, "siamo aperti a discutere", ma "siamo contro il presidenzialismo, non perché lo consideriamo un pericolo per la democrazia". Tuttavia "per un Paese come il nostro" sarebbe "una scelta profondamente superficiale e sbagliata, perché affidare tutti i poteri a uno o a una è un modo di far finta di risolvere i problemi", quindi "ci opporremmo" a una scelta del genere. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

