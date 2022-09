Elezioni: Letta, 'chiedo a tutti i leader impegno chiaro su vaccinazioni anti Covid dopo il voto'**

Roma, 14 set "Propongo un patto a tutti i partiti, un impegno a dire la verità sul fatto che la campagna vaccinale debba continuare. Chiediamo a tutti i leader politici, soprattuto a destra, di dire chiaramente che la campagna di vaccinazione continuerà dopo il 25 settembre. Chi non lo farà si fa complice delle ambiguità e delle strizzate d'occhio ai no vax e ai no mask, ambiguità che hanno fatto male al Paese. Noi prendiamo l'impegno per fare delle vaccinazioni il perno delle strategie per debellare definitivamente il Covid e le altre varianti. Ci aspettiamo che altri non siamo ambigui". Lo ha detto Enrico Letta presentando, con Roberto Speranza, il programma elettorale sulla Sanità.

