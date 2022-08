Roma, 10 ago "Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l'immagine ma è l'esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un'altra storia". Lo ha detto Enrico Letta commentando le ultime affermazioni della Meloni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA