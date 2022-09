Roma, 21 set. "Non c'è nessun destino che è già scritto. Vogliono far passare l'idea che tutto è già scritto. Non è così. Domenica ci saranno molte sorprese". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Livorno.

