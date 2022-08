Elezioni: Letta, 'resta solido rapporto Pd con altre liste'**

Roma, 2 ago. "Continueremo le interlocuzioni con altre liste". Così Enrico Letta in conferenza stampa con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. "Come Pd abbiamo e continueremo la discussione sia programmatica, sia per la campagna elettorale, con altre liste, sono liste con cui abbiamo un rapporto fondamentale".

Su questo punto "c'è una asimmetria nel rapporto fra Pd, Azione e Piu' Europa. Staremo insieme ma il rapporto che abbiamo con le altre liste lo consideriamo solido" e con queste liste "discuteremo con le altre liste fuori dalla discussione bilaterale che abbiamo qua fra di noi".

