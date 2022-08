Elezioni: Letta, 'scuola obbligatoria dai 3 anni, così nessun destino già scritto'**

Roma, 25 ago. "La scuola al centro della campagna elettorale. Bene. E' quello che volevamo. E' uno dei temi fondamentali del futuro del Paese. Ma quanta confusione e tanti che parlano senza sapere bene di che cosa stanno parlando". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video sui social.

"Mettiamo le cose in ordine: l'Ocse ci dice che le disuguaglianze cominciano fin da bambini. Le famiglie che per motivi economici non sono in grado di mandare i loro bambini o le loro bambine all'asilo o alla scuola d'infanzia, purtroppo il destino di quei bambini è segnato da subito e le disuguaglianze aumentano. Ecco perché la nostra proposta è asili nido 0-3 anni, l'estensione dell'offerta e sempre maggiore tendenziale gratuità".

"E poi la scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni: universale, gratuita e quindi obbligatoria. Se faremo così nessun destino sarà già scritto. Se faremo così aiuteremo le famiglie più bisognose e daremo un futuro ai nostri bambini e alle nostre bambine. Daremo la possibilità di farcela".

