Roma, 22 ago. "Gravissimo quello che è successo" a Piacenza, "tutta la nostra solidarietà alla vittima e la necessità che lo stupratore paghi per quello che ha fatto e che le nostre città siano sicure". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In Onda' su La7, tornando sulle polemiche per il video postato da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

