Elezioni: Letta suona la carica a candidati, 'fate tutto il possibile, è allarme democrazia'**

Roma, 6 set Un discorso ai candidati per "lanciare l'ultima fase della campagna elettorale, invogliandovi a fare tutto il possibile". Lo ha detto Enrico Letta stamattina parlando ai candidati del Pd. "Voglio lanciare l'allarme per la democrazia italiana, peso le parole, non voglio usare parole a vanvera: abbiamo 17 giorni di campagna per cambiare completamente la storia del nostro Paese ed evitare che l'allarme per la democrazia ita diventi realtà", ha spiegato il leader dem.

