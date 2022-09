Elezioni: Letta, 'tre le percezioni sbagliate, tra cui vittoria annunciata e che ci salverà l'Ue'**

Roma, 6 sett "Ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese". Lo ha detto Enrico Letta nel suo discorso ai candidati del Pd.

Pubblicità

"Primo, una vittoria annunciata della destra e quindi liberi tutti, la destra ha già vinto e a quel punto perché votare il partito che è più in grado di di batterla? -ha spiegato Letta- Secondo, vinceranno ma non governeranno, si squaglieranno e a quel punto si rimescoleranno le carte, sbagliatissimo perchè con una vittoria larga della destra le carte si rimescoleranno al loro interno e quelli che sono fuori non avranno voci in capitolo. Terzo, alla fine l'Europa ci salva, non ci possono far fallire, mi ricorda quello che accadde con la Brexit, tanti non andarono a votare ma intanto quel voto oggi è lì".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA