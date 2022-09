Elezioni: Meloni a confronto con militante Lgbt, 'idee diverse ma grazie per coraggio'**

Cagliari, 2 set. Confronto tra Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, e un militante Lgbt, salito con bandiera arcobaleno per rivendicare i propri diritti sul palco a Cagliari dove la leder Fdi sta tenendo un comizio. "Non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose -ha affermato Meloni- io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia. Si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo e ci rispettiamo non essendo d'accordo. Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi".

"Gli facciamo un applauso -ha concluso Meloni dopo il pacato botta e risposta andato avanti per poco meno di un minuto- Rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credono, lo voglio ringraziare per essere salito sul palco e rivendicare quello che ritiene giusto".

