Elezioni: Meloni a Letta, 'presidenzialismo non impresentabile ma utile'**

Roma, 23 ago. "Non sono d'accordo su quanto si è detto sul presidenzialismo perché i cittadini vanno rimessi al centro della scelte. A questa nazione serve un legame diretto tra voto e governo e serve stabilità". Così Giorgia Meloni al Meeting di Rimini dova ha ricevuto una lunga acclamazione dalla platea. Una riforma in senso presidenzialista "sarebbe utile e non mi pare così impresentabile. Penso alla Francia e lo dico a Letta che è così amico dei francesi...".

