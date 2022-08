Elezioni: Raggi, 'ora stop ad alleanze con Pd anche in Regioni, Lazio compreso'**

Roma, 4 ago. Ora che il M5S si è lasciato alle spalle l'alleanza con Pd, "si abbia il coraggio di chiudere anche con le pseudo alleanze di comodo in quei Comuni o in quelle Regioni laddove è evidente anche alla luce dei programmi che non c'è conciliabilità. Si prenda il caso di un tema come quello della transizione ecologica e dell'inceneritore, che a livello nazionale ha scosso l'anima ecologista del MoVimento 5 Stelle mentre in Regione Lazio pare non riuscire a smuovere neanche una foglia. Altrimenti ci troviamo di fronte alle solite chiacchiere elettorali". Lo scrive su Facebook l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel comitato di garanzia del M5S.

