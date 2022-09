Roma, 7 set. "Io sono anche un po' in imbarazzo: la campagna di Enrico Letta sarà studiato come un atto masochista e tafazziano. La Meloni può andare in ferie perchè la campagna elettorale gliela sta facendo Letta". Così Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. "Io faccio campagna contro Letta? Io non me lo sono mai filato. Io dico che la Meloni è pericolosa per l'Italia non perché fascista ma perchè ha un programma che fa saltare tutto".

