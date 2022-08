Elezioni: Renzi, 'convinto che saremo sopra Forza Italia'**

Roma, 31 ago. "Secondo me abbiamo tutti e due i bacini che sono oggi particolarmente interessanti. Ad esempio, tu sei uno che ha votato Forza Italia con Silvio Berlusconi leader europeista, come fai a votare Meloni? Oppure sei un riformista, come fai a vedere un Pd che chiede come prima cosa di aumentare le tasse? I moderati e riformisti sono entrambi due target. Io sono convinto che noi staremo davanti a Forza Italia. Calenda è molto più esagerato e dice 'dobbiamo stare avanti a Lega e M5S'. Il bello è che con Calenda, divento io il moderato...". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA