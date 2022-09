Elezioni: Renzi, 'Emiliano manganellatore, così distruggi fiducia persone in politica'**

Roma, 18 set. "Emiliano ha detto che il cantiere della Tap sembrava Auschwitz, che con la 'Buona scuola' deportavamo le persone, che stavamo strangolando questa terra per la Xylella, che volevamo distruggere il mare con le trivelle e il Salento con il tubo di Melendugno che peraltro è sempre Bandiera Blu e poi da un palco ha detto che gli avversari che vengono qui sputeranno sangue, così Emiliano sta distruggendo la fiducia della persone nella politica e alimenta un linguaggio di odio che prova danni irreparabili. Emiliano non hai iniziato a fare politica per diventare un manganellatore dei tuoi avversari". Così Matteo Renzi a Bari.

