Elezioni: Richetti, 'contro di me operazione politica per danneggiare me ed Azione'**

Roma, 19 set. "Come noto, negli ultimi giorni, la testata Fanpage.it ha avviato nei miei confronti una campagna diffamatoria senza precedenti. Mi sono convinto, dall'evoluzione dei fatti di questi giorni, e in particolare da quanto rivelato dall'accurata inchiesta della testata 'Domani' non certo vicina ad Azione, che si tratti di un'operazione politica, ordita per danneggiare me come candidato, e soprattutto la lista Azione-Italia viva-Calenda a pochi giorni dal voto". Lo afferma in una nota il senatore Matteo Richetti. (segue)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA