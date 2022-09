Elezioni: Sabatini (Rousseau), 'no accanimento contro Di Maio, ha fatto tanto per M5S'**

Roma, 27 set."Luigi Di Maio ha fatto un cocktail esplosivo tra tempistica e spregiudicatezza, però non condivido l'accanimento contro una persona che affronta una sconfitta. Nel bene e nel male Luigi ha dato molto al M5S. E al netto della strada diversa, lontana dal Movimento, io credo che in politica ognuno debba scegliersi la sua strada senza essere offeso e colpito per questo. Va bene la critica ma non l'accanimento". A dirlo all'Adnkronos è Enrica Sabatini, 'lady Rousseau' come recita il titolo del suo libro sul M5S, ex esponente di peso del M5S, socia dell'Associazione Rousseau, nonché moglie di Davide Casaleggio.

