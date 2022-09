Roma, 28 set. Salta il seggio per la dem Enza Bruno Bossio. Passa al suo posto, nel plurinominale Camera in Calabria, il pentastellato Riccardo Tucci. La Lista democratici e progressisti elegge dunque solo un deputato in Calabria, Nico Stumpo.

