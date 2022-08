Roma, 18 ago. "L'unico modo per abbassare in futuro, non domani, ma nei prossimi anni le bollette della luce e del gas è riportare l'Italia nella modernità e modernità significa nucleare, pulito, sicuro di ultima generazione. Se qualcuno a sinistra dice di no al nucleare o non capisce o è in malafede". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg4.

