Roma, 22 set. "Il reddito di cittadinanza pesa 9 miliardi. Se vado al governo non lo tolgo a tutti? No, Salvini continua ad aiutare chi è stato espulso dal mondo del lavoro a rientrarci, ma se dici di no a un'offerta di lavoro è giusto continuare a darti dei soldi pagati da tutti gli altri? Secondo me, no". Così Matteo Salvini a Porta a Porta.

