Elezioni: sondaggista Mannheimer, 'disaffezione giovani, confermato circa 50% astenuti'**

Roma, 16 set. A poco è valsa la conquista del diritto di voto in Senato per i 18enni. Ieri la disaffezione nei confronti della politica ha colpito soprattutto i giovani. "Il forte astensionismo rilevato dai sondaggi come superiore al 50%, contro una media generale del 36%, credo sia stato confermato. Sono disinteressati alla competizione politica perché non trovano offerte dedicate a loro. Anche gli interventi dei leader su Tik Tok seppur divertenti, hanno lasciato il tempo che trovano". Così all'Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer.

In attesa dei dati definitivi, il sondaggista afferma: "Durante la prima Repubblica c'era una maggiore attenzione alla politica da parte dei giovani. Da almeno 10 anni invece si astengono, tra l'altro nel 2018 in modo molto rilevante. Oramai è una tendenza generale di lungo periodo, ma nei giovani questo è un fenomeno molto preoccupante".

