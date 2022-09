Elezioni: Taverna, 'M5S vivo, si facciano ragione, saremo spina fianco'**

Roma, 26 set. "Siamo stati la grande sorpresa, ci davano per morti ma devono farsene una ragione - anche i poteri forti che ci hanno sempre combattuto e contrastato -: il M5S c'è e sarà nei prossimi anni una spina nel fianco per tutti". Così Paola Taverna, all'Adnkronos, commentando il risultato messo a segno dal M5S. Sull'esclusione di Luigi Di Maio, rimasto fuori dal Parlamento, "Luigi ha fatto sua scelta, probabilmente non è stata quella giusta ma non voglio infierire...".

