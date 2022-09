Energia: Calenda, 'se governo subito scostamento per pagare bollette fino a marzo'**

Roma, 22 set. "Ci vorranno un sacco di soldi per abbassare il costo delle bollette. Mettiamoceli, a debito. Ma poi basta con le proposte mirabolanti perchè se continuiamo a promettere 180 miliardi di sforamento più 60 miliardi di sforamento per l'energia, i mercati si spaventano e cominciamo a pagare di più i tassi d'interesse sul debito". Così Carlo Calenda a Porta a Porta. "Se vado al governo la prima cosa che faccio è uno scostamento di bilancio per pagare le bollette da qui a marzo".

