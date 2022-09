Energia: Di Maio, 'su tetto prezzo gas Italia tornerà alla carica'**

Roma, 9 set. Sul tetto massimo al prezzo del gas "c'è ancora un Europa che litiga su una proposta che è stata avanzata dall'Italia. Alcuni paesi, ma purtroppo anche alcuni partiti in Italia lo contrastano, e questo è proprio sbagliato e mi inquieta, perché vuol dire dare più soldi a Putin e far pagare i rincari delle bollette agli italiani, mentre su questa battaglia dovremmo essere tutti uniti. Nei prossimi giorni torneremo alla carica in Europa". Lo assicura il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, ospite de L'Aria che tira su La7.

