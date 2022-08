Energia: domani mattina riunione Garofoli-Franco-Cingolani a P.Chigi**

Roma, 29 ago. A quanto si apprende, domani mattina si terrà una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sul dossier energia e sulle misure da mettere in campo per fronteggiare i rincari delle bollette. Alla riunione, viene riferito, non dovrebbe prendere parte il premier Mario Draghi, ma ci saranno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, ovvero quelli più coinvolti nel dossier. Intanto oggi a Palazzo Chigi -dove sono al lavoro sia il premier che Garofoli- si susseguono riunioni tecniche sull'emergenza energetica.

