Roma, 22 set. "E' vero che siamo di fronte a un urgenza che ha bisogno di interventi immediati. Lunedì sono stato a Berlino, ci sono state polemiche in Italia per questo, ma io sono andato da Scholz perchè la prossima settimana ci sarà un Consiglio europeo sull'energia e io sono andato a dire a uno dei protagonisti di quel Consiglio europeo quella che secondo me è la soluzione e l'ho trovato ricettivo". Così Enrico Letta a Porta a Porta.

"Si deve disaccoppiare il costo dell'energia da rinnovabili da quello del gas e se l'Europa non lo fa, l'Italia deve farlo. Lo scostamento di bilancio lo vedo come ultima ratio perchè vuol dire fare debito. Se si fa tanto debito per consentire di pagare le bollette, nel pagare le bollette si dà metà di quei soldi agli speculatori".

