Roma, 1 set. "La questione dell'aumento delle bollette è così clamorosa che non potrà che esserci una presa di posizione comune europea. Penso che si possa grazie a intervento Ue, non mettere mano a uno scostamento che deve essere ultima risorsa non la via maestra". Così Enrico Letta a SkyTg24.

