Energia: oggi riunione Garofoli-Franco-Cingolani, domani punto tecnico su Pnrr**

Roma, 29 ago. A quanto si apprende, si è tenuta oggi a Palazzo Chigi una riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani sul dossier energetico. Il confronto, inizialmente atteso per domani, è stato anticipato ad oggi, mentre domani in mattinata, viene spiegato, è prevista una riunione dei capi di gabinetto di tutti i ministeri per fare il punto sull'attuazione del piano di governo e sul Pnrr. LA riunione di oggi, spiegano alcune fonti all'Adnkronos, ha solo avviato un primo confronto sull'emergenza energetica: "i tempi non sono maturi per un intervento immediato", viene ribadito.

