Energia: Patuanelli a Letta, 'credibilità? Potevi collaborare prima invece di svegliarti ora'**

Roma, 27 ago. "Caro Enrico, con quale credibilità le chiedi tu adesso? Forse non dovevi collaborare prima invece di svegliarti solo ora? Chiediamo al Governo interventi strutturali e non tattici da inizio anno. Abbiamo proposto e portato in Consiglio dei Ministri un provvedimento per mettere un tetto nazionale al prezzo dell'energia, in attesa di un price cap europeo. È stato stralciato". Così Stefano Patuanelli ribatte a Enrico Letta.

"Abbiamo congiuntamente chiesto uno scostamento per avere adesso le risorse per intervenire, perché il rischio di fallimento di migliaia di imprese è troppo grande. Nulla. Siamo stati lasciati soli, tacciati di oltranzismo e con misure cardine per la transizione e il risparmio energetico come il Superbonus quasi cancellate".

