F1: Gp Brasile, Russell vince la gara sprint davanti a Sainz e Hamilton**

San Paolo, 12 nov. -George Russell trionfa nella gara sprint del Gp del Brasile e domani partirà davanti a tutti. Sul circuito di Interlagos l'inglese della Mercedes si impone davanti allo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, che domani perderà 5 posizioni in griglia per il cambio del motore e al connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton. Quarto posto per il campione del mondo l'olandese della Red Bull Max Verstappen, che paga una scelta errata di gomme, poi il messicano Sergio Perez, suo compagno di scuderia e la seconda Rossa del monegasco Charles Leclerc. A punti anche l'inglese della McLaren Lando Norris e il danese della Haas Kevin Magnussen, scattato dalla pole position.

