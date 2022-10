FI: il look 'conservativo' della Fascina divide i social, 'elegante', 'ma è Halloween?'**

Roma, 19 ott. Abito blu abbottonato fino al collo, gonnellona, merletto, volto quasi bianco e cerchietto nei capelli. Un look 'conservative' e particolare quello di Marta Fascina, che ieri si è presentata così al fianco del compagno Silvio Berlusconi fuori dalla Camera facendo esplodere i social e mandando immediatamente l'hasthag #Fascina in tendenza su Twitter.

L'outfit della deputata di Forza Italia non è passato inosservato: "Sono rapita dai look della Fascina", scrive un'utente. E l'ironia corre sul web: "Per Halloween mi vesto da Fascina", scrive qualcuno visto l'avvicinarsi della festività made in Usa. Fioccano i paragoni cinematografici: "Arsenico e vecchi merletti o Norman Bates di Psyco vestito come la madre", scrive un internauta. "Certe immagini e situazioni nella giornata di ieri con Berlusconi e Fascina protagonisti sembrano un film di Tim Burton", gli fa eco un altro. "Anche un po' Morticia Addams... Lei ha pure la mummia vivente come accessorio!", aggiunge causticamente un altro ancora. Perlopiù, il web dimostra di non apprezzare il dress up della giovane compagna del leader di Forza Italia, che in più occasioni ha scelto di essere vestita dalla stilista Alessandra Rich, la stessa di Kate Middleton.

"+Ultimora+++ arrestato il sarto della Fascina", scrive un buontempone. E non manca l'ironia a sfondo politico. "Non sarà Pillon lo stilista segreto della Fascina? Non mi sorprenderebbe", osserva qualcuno. "Criticoni, la Fascina non ha fatto altro che abbinare il suo abito ai tempi, visto il tentativo di ieri di modificare la 194, scegliendo un abito 'mormone couture'", ironizza un altro. C'è anche chi difende la scelta di look della compagna di Berlusconi. "Non penso vi farebbe piacere essere presi per i fondelli per come vi vestite", osserva un coraggioso utente. "Comunque per me la Fascina vive in ristrettezze economiche: porta sempre i vestiti della mamma di Berlusconi!", scherza un altro. Epica la chiosa di un altro ancora: "Secondo me Marta Fascina si veste così perché quando ha finito di spogliarsi Silvio già dorme, geniale".

