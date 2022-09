Roma, 1 set. "Un evento di tali dimensioni" come il Giubileo atteso nel 2025, "con una tale partecipazione, necessita di un adeguato piano della sicurezza. Si avrà, per questa ragione, un potenziamento di tutti i sistemi di sicurezza cittadini, a partire da quello di videosorveglianza". Lo precisa Palazzo Chigi in una nota, al termine della riunione del Tavolo istituzionale sul Giubileo in cui è stato dato disco verde alle linee guida.

