Governo: alle 17.30 preconsiglio, all'odg anche decreto attuativo mappatura balneari**

Roma, 15 set. E' convocato per questo pomeriggio, alle 17.30, il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi nella mattinata di domani. Oltre al nuovo dl aiuti -con risorse per circa 14 miliardi di euro per fronteggiare i rincari e i picchi delle bollette - all'ordine del giorno, a quanto si apprende, figurano due decreti attuativi del ddl concorrenza, uno sui servizi pubblici locali e l'altro sulla mappatura e trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, dunque anche sui balneari.

