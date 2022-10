Governo: Biden e Meloni 'pronti a lavoro insieme in alleanza atlantica'**

Washington, 26 ott. Nella colloquio telefonico, occasione per le congratulazioni di Joe Biden a Giorgia Meloni, "i leader hanno sottolineato le forti relazioni tra Stati Uniti e Italia e manifestato la loro volontà di lavorare insieme nell'ambito dell'alleanza atlantica per affrontare le sfide comuni". Lo ha riferito la Casa Bianca. Il presidente americano e il presidente del Consiglio "hanno parlato del loro impegno a continuare a fornire assistenza all'Ucraina, ritenere la Russia responsabile per l'aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina e garantire risorse energetiche sostenibili e accessibili".

