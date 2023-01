Governo: bilancio P.Chigi 2023, più fondi per Protezione civile, disabilità e Pari opportunità**

Roma, 10 gen. Più fondi per la Protezione civile, ma anche per le disabilità e le pari opportunità. Questa la sintesi del bilancio di previsione 2023. "La Presidenza del Consiglio, come si evince dal Bilancio di Previsione 2023 pubblicato sul sito istituzionale del Governo, ha scelto di incrementare per il prossimo anno alcuni stanziamenti a favore delle politiche di settore ritenute più strategiche, a partire dal ripristino di parte dei fondi - 253 milioni aggiuntivi - per la Protezione civile che erano stati ridotti di 1,5 miliardi dal precedente esecutivo", dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

"Questo governo - prosegue - ritiene prioritario, infatti, investire nella prevenzione e nel soccorso di eventi emergenziali legati a calamità naturali e in particolare nella prevenzione del rischio sismico su cui si investono 61 milioni in più. Inoltre, considerata la grave situazione internazionale, una parte di fondi aggiuntivi andranno alle politiche a favore dell'emergenza Ucraina, a partire dall'accoglienza dei profughi; a situazioni di disagio di persone con disabilità (110 milioni) e a programmi spaziali nazionali e aerospaziali (726 milioni)".

"In aumento anche gli stanziamenti per le politiche dello sport con oltre 110 milioni; per le aree dismesse e per beni dismessi con un incremento di circa 75 milioni; gli investimenti di settore in favore degli Enti territoriali con più di 25 milioni; e le politiche per le pari opportunità con circa 10 milioni. Salgono le spese per il personale, così come avvenuto anche nel 2022, per rafforzare la capacità amministrativa in relazione alla strategicità assegnata alla Presidenza del Consiglio in tema di coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infine, la spesa relativa agli Uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche è in linea a quella di precedenti governi nei quali erano presenti due vicepresidenti del Consiglio", conclude.

