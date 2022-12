Roma, 1 dic. "Io apprezzo chi fa opposizione in maniera seria, si può persino collaborare con un governo se fa provvedimenti utili ai cittadini. Ma l'opposizione si fa in Parlamento, non nei tete a tete perchè è in Parlamento che si discute". Così Stefano Bonaccini a Piazza Pulita a chi gli chiede se carlo Calenda abbia fatto bene ad andare a palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni.

