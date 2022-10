Roma, 13 ott. "Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà". Lo scrive su twitter Carlo Calenda rilanciando il video dello scambio in Senato tra Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA