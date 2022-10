Governo: De Poli (Udc), 'centristi fuori? Daremo contributo da banchi Parlamento'**

Roma, 22 ott. "La compagine governativa è pronta. L'Italia ha un nuovo governo, una squadra di personalità autorevole e con un buon profilo. Ora bisogna mettersi subito a lavoro. Governo e Parlamento devono fare la propria parte nel fronteggiare i principali dossier sul tavolo, tra cui crisi energetica, caro-bollette, inflazione e Legge di bilancio". Lo dice all'Adnkronos il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati.

Sull'esclusione dei centristi dalla guida dei ministeri De Poli risponde: "Daremo il nostro contributo dai banchi del Parlamento, con la consapevolezza che gli italiani oggi chiedono alla politica un nuovo lessico: meno polemiche, meno dissidi, più responsabilità per il bene comune".

"Siamo soddisfatti perché siamo convinti che questo Governo farà il bene del Paese. Giocheremo in campo una partita per l'Italia: conta il gioco di squadra, oggi più che mai dobbiamo puntare sul 'noi' e non sull'io. Ci sono battaglie che non hanno colori politici. Gli italiani non riescono a pagare le bollette di luce e gas, le famiglie in difficoltà, le imprese rischiano di abbassare le saracinesche. Questo - conclude - è ciò che ci sta a cuore".

