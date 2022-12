Roma, 1 dic. "E' un governo che cerca disperatamente alleati con i quali sostituire gli attuali alleati. Ho visto che si è già proposto il Terzo Polo e Calenda per sostituire Forza Italia. Sono stati votati per fare l'opposizione e sono già pronti a passare in maggioranza. Francamente incomprensibile". Così Enrico Letta al Tg3.

