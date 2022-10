Governo: Lollobrigida, ‘il ministero si chiamerà Masaf'**

Guidonia (Rm), 29 ott. - Il ministero delle Politiche agricole (Mipaaf) cambia denominazione e si chiamerà “ Masaf: ministero delle Politiche agricole della Sovranità alimentare e forestale”. Ad annunciarlo è il ministro Francesco Lollobrigida, alla sua prima uscita pubblica da ministro, a margine del ventennale del Centro Agroalimentare Romano. “Il decreto per la nuova denominazione non sarà in questo Cdm ma nel prossimo” ha precisato Lollobrigida.

