Governo: Meloni al Senato per consegna comunicazioni**

Roma, 25 ottIl presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è al Senato, per consegnare il testo delle comunicazioni rese alla Camera relative al programma del suo Governo. La premier e' giunta con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto, per attendere, come spiegato dal presidente, Ignazio La Russa, il deposito del testo a Montecitorio con l'integrazione delle parti aggiunte a braccio.

Il dibattito, la replica del capo dell'Esecutivo e il voto di fiducia a Palazzo Madama sono in programma domani, secondo quanto deciderà la Conferenza dei capigruppo.

