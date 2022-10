Governo: Meloni, 'clausola salvaguardia concessioni, anche autostrade e aeroporti'**

Roma, 25 ott. "Vogliamo finalmente introdurre una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale, anche sotto l'aspetto economico, per le concessioni di infrastrutture pubbliche, come autostrade e aeroporti. Perché il modello degli oligarchi seduti su dei pozzi di petrolio ad accumulare miliardi senza neanche assicurare investimenti non è un modello di libero mercato degno di una democrazia occidentale". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera per la fiducia.

