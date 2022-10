Roma, 19 "Ringrazio il presidente della Polonia, Andrzej Sebastian Duda, per le parole di apprezzamento che ha espresso nei miei confronti. Sono convinta anche io che Italia e Polonia possano e debbano rafforzare la loro collaborazione per difendere insieme i nostri comuni valori e la sicurezza europea". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

