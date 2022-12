Roma, 19 dic. "L'identità non è escludente. Voi siete una parte fondamentale dell'identità italiana. E questo significa che l'identità non è qualcosa che esclude ma che aggiunge e rafforza tutti quanti". Così la premier Giorgia Meloni al Museo ebraico di Roma per lacerimonia di accensione della Chanukkià.

