Governo: Meloni vede Giorgetti, al lavoro su dossier economici**

Roma, 27 ott. Girandola di incontri e lavoro fitto sui principali dossier di governo per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Palazzo Chigi dopo aver incassato la fiducia in Parlamento. Particolare attenzione ai temi economici: non a caso, tra gli incontri di oggi, si annovera quello con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Quanto al Consiglio dei ministri chiamato a completare la squadra di governo -con le nomine di viceministri e sottosegretari- potrebbe tenersi già nella giornata di lunedì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA