Governo: Molinari, 'Salvini vicepremier vincolo di lealtà, Lega colonna e pungolo'**

Roma, 25 ott. "La forza di questa coalizione è il fatto che non solo lei siede lì, ma anche il leader del nostro partito, Matteo Salvini, è accanto a lei come vicepremier e questo per la Lega è il principale impegno che alle promesse fatte in campagna elettorale seguiranno i fatti. È un vincolo di sincerità e lealtà verso il popolo italiano e verso gli elettori". Lo ha affermato il capogruppo della lega alla Camera, Riccardo Molinari, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella dichiarazione di voto sulla fiducia.

"Avrà nella Lega -ha aggiunto- un'importante colonna su cui basare la propria azione di governo e un pungolo che quotidianamente solleciterà il Governo a fare meglio. La Lega sarà controllore del fatto che questa maggioranza e questo Governo rispetti il mandato elettorale avuto dai cittadini, ma soprattuto nella Lega avrà un alleato leale".

