Governo: P.Chigi, Draghi non ha stretto alcun patto a garanzia Meloni in Ue**

Roma, 28 set. Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell'articolo 'Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l'Ue - ‘Meloni starà ai patti'' pubblicato su Repubblica. Il presidente del Consiglio non ha stretto alcun patto né ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei principali dossier in agenda e resta impegnato a permettere una transizione ordinata, nell'ambito dei corretti rapporti istituzionali.

