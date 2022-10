Roma, 15 ott. "Lo escludo categoricamente". Così Matteo Renzi a SkyTg24 Live In a chi gli chiede se il Terzo Polo potrebbe entrare in maggioranza. "Noi con la Meloni al governo non ci andiamo e non votiamo la fiducia".

